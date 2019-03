Scharfe Kritik von Robert Lewandowski

Anders formuliert: Der 47-jährige Bayern-Trainer ist mit seiner Taktik an Klopp und Liverpool gescheitert. So richtig aber lederte (einmal mehr) Robert Lewandowski gegen die Taktik. Der Pole war in der Mixed Zone gefragt worden, was denn nun nicht gepasst habe gegen die Engländer.

"Viele Sachen. Wir haben zu defensiv gespielt – auch im ersten Spiel wahrscheinlich zu wenig riskiert, nach vorne zu spielen. Heute war es genauso", sagte der 30-jährige Stürmer: Bayern hätte in beiden Spielen nicht so viele Chancen gehabt, meinte der Angreifer, und deshalb auch keine Argumente, um weiterzukommen.

Robert Lewandowski: "Das ist schwer zu spielen"

Lewandowski weiter: "Die letzten Spiele haben wir mehr riskiert und hatten mehr Chancen. Heute wollten wir defensiver spielen und offensiv Druck machen – aber mit zu wenig Spielern wahrscheinlich. Das ist schwer zu spielen. Wir waren in beiden Spielen nicht gut genug."

Nicht gut genug fürs Weiterkommen war auch die Taktik von Kovac. Für den Bayern-Trainer wird es jetzt wohl ungemütlicher an der Säbener Straße – zum gefühlt x-ten Mal in dieser Saison.

