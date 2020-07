Ballon d'Or: Lewandowski war einer der Favoriten

In diesem Jahr hätte Bayern-Star Robert Lewandowski gute Chancen gehabt, die Trophäe zu gewinnen. Der Pole spielte die vielleicht bestechendste und erfolgreichste Saison seiner Karriere. Mit 34 Toren in 31 Spielen sicherte er sich die Torschützenkanone in der Bundesliga, hinzu kommen sechs Treffer im DFB-Pokal und (bislang) elf Tore in der Champions League.