Es sind Tage des Abschieds beim FC Bayern: Fünf Tage nach dem letzten Heimspiel in der Allianz Arena absolvierten Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha am Donnerstag ihre letzte Einheit an der Säbener Straße. Die Mitarbeiter verabschiedeten sich im Anschluss von den Triple-Siegern.