In diesem Jahr haben die Berliner aber bereits eine Krise durchgemacht und stehen nur auf Platz acht. Sportdirektor Stéphane Richer ersetzte den glücklosen Clément Jodoin als Trainer. Zuletzt gelangen dem DEL-Rekordmeister immerhin wieder zwei Siege. "Das wird ein spannendes Spiel. Wir müssen einfach unser Spiel zeigen – so wie wir es in Ingolstadt gemacht haben", sagt EHC-Star Maximilian Kastner.