Letzter Termin als Senior-Royal? Prinz Harry völlig losgelöst: Erster Auftritt nach dem "Megxit"

Harry soll am Donnerstag (16.1.) noch auf Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (57) treffen. Bei dem Treffen soll es um die Invictus Games gehen, die Harry 2014 ins Leben gerufen hat und die als sein Herzensprojekt gelten. Die Sportveranstaltungen für kriegsversehrte Soldaten soll 2022 in Düsseldorf stattfinden, wie Harry kürzlich via Instagram verkündet hatte.