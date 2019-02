Dem Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody" wird eine eigene Party gewidmet. Ebenso wie etwa den Nominierten Viggo Mortensen und Marina de Tavira bei der "UTA Pre-Oscar Party". Auf dem Event "A Toast to the The Arts" werden Ruth Carter, Rashida Jones, Regina King, Amandla Stenberg und Chloe Zhao geehrt. Bei den ICG Publicists Guild Awards zählen Jamie Lee Curtis, Jon M. Chu und Greg Berlanti zu den Geehrten.