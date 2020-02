Saison 2018/19: Lex nur an sechs Toren beteiligt

Auch in seiner ersten Löwen-Saison, nach dem Wechsel von Zweitligist FC Ingolstadt, konnte der gebürtige Erdinger nicht vollends überzeugen. In der Saison 2018/19 war Lex in 33 Spielen lediglich an sechs Drittliga-Toren der Sechzger beteiligt.