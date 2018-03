Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, will oBike ab April 6.000 seiner insgesamt 6.800 Leihräder einsammeln, sie sollen in andere Städte kommen. Das Unternehmen reagiere damit auf die anhalten Zerstörung der Räder - in München sah man die gelben, mit viel Plastik ausgestatteten Räder zuletzt eher auf Bäumen, in der Isar oder arg verbogen auf irgendwelchen Hindernissen.