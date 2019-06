München - Was Manfred Schwabl und Claus Schromm bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke beschäftigt? Na klar: der Wintereinbruch! Den hatten der Präsident und der Cheftrainer der SpVgg Unterhaching vergangene Saison erleben müssen. Nachdem Haching die Hinrunde noch auf der Sonnenseite der Dritten Liga in Reichweite der Aufstiegsränge erlebte, hieß die Realität in der kalten Jahreszeit plötzlich Abstiegskampf.