Die Münchner Bäder der Stadtwerke überlegen sich indes auch, wie die Hygienebestimmungen umgesetzt werden können, wollen aber noch nichts Konkretes preisgeben. Das werden sie jedoch bald müssen.

Denn Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitag beim virtuellen CSU-Parteitag angekündigt, dass die Freibäder in der zweiten Ferienwoche der bayerischen Pfingsferien wieder öffnen könnten. Vorbereitet auf die Sommersaison sei man, die Schließungszeit wurde für das "Auswintern", also das Herrichten der Bäder, genutzt, sagt eine Sprecherin.

Freibad-Öffnung: "Wir brauchen klare Vorgaben"

In den Bädern im Umland ist es ähnlich. Allen gemeinsam ist: "Wir brauchen klare Vorgaben und einen zeitlichen Vorlauf", fasst es Cornelia Scheyerl von den Stadtwerken Dachau zusammen.

Das Freibad in Unterhaching ist ebenfalls auf eine Öffnung vorbereitet, doch Michael Trautmann, Leiter des Sportamts, ist besorgt, wie sich die Vorgaben zur Begrenzung der Besucher umsetzen lassen. Außerdem lässt sich in einem Freibad der Besucherstrom besser lenken als an den Seen oder Flüssen.

Wenn der Sommer kommt, wollen die Menschen Erfrischung. Doch die heißen Sommertage sind für die Schwimmer Wolfgang und Daniela eh keine Option, sie wollen in Ruhe ihre Bahnen ziehen.

Schwimmen im Freibad: Vorteile für Jung und Alt

Ebenso wie sportliche Schwimmer. "Für uns Schwimmer ist doch der beste Freibadtag nicht der mit Eis, Pommes und 35 Grad auf der Liegewiese. Sondern ein typisch oberbayerischer weiß-blauer Sonne-Wolken-Regen-Tag und einem Becken mit ein paar Sportschwimmern, die einfach nur mal den Kopf frei kriegen wollen", gibt Jakob zu bedenken.

Er und seine Freundin Cecilia sind begeisterte Schwimmer, momentan radeln sie viel, um ihre Ausdauer zu erhalten. "Aber das Gefühl fürs Wasser, das fehlt“, gibt Cecilia zu bedenken. "Überhaupt wird immer viel über Gesundheit gesprochen, aber das Schwimmen fällt irgendwie raus. Das ist schade, es ist doch der beste Sport für Jung und Alt."

Auch Jakob vermisst seinen Lieblingssport: "Gerade im Homeoffice, wo ich keinen richtigen Schreibtischstuhl habe, schmerzt der Rücken – wie wohltuend wären jetzt ein paar Bahnen im Becken", seufzt der 31-Jährige. Und da ist er sicher nicht der Einzige.

