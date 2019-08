Fragt sich nur, wer kauft so etwas? Und die noch wichtigere Frage: Will das jemand ernsthaft auf der Wiesn tragen? Ein echter Wiesn-Gänger würde wohl eher auf seinen Oktoberfest-Besuch verzichten, als in dieser Bermuda-Shorts aufzutreten. Wer sich dennoch angesprochen fühlt: die Trachtenbermudas in Jeans-Optik (!) gibt es noch in einigen wenigen Größen. Na dann, prost.