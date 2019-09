Jürgen Kirner privat - Kindheit in der Oberpfalz

Aufgewachsen in der provinziellen, moralischen Enge in Hemau in der Oberpfalz, so erzählt Kirner in dem berührenden Portrait, "habe ich in der fünften, sechsten Klasse wahrgenommen, dass ich schwul bin – und immer unterdrückt."