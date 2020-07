An der Thalkirchner Brücke haben sich aufgrund des hohen Wasserstandes mehrere Bäume an einem Brückenpfeiler verfangen. Ein Paar wollte am Samstag im Schlauchboot die Brücke passieren, blieb aber an einem der Bäume hängen und kenterte. Die Ausflügler konnten sich zum Glück an einem Brückenpfeiler festhalten, bis Feuerwehr und Wasserwacht eintrafen und ihnen halfen.