Fuchsbandwurm: Münchner sollen aufpassen

Die Rathaus-CSU will das Thema am Montag nochmal in der Fraktion diskutieren. "Wir waren überzeugt", sagt Stadträtin Evelyne Menges, "dass eine große Entwurmungsaktion der richtige Weg sein könnte, um flächendeckende Sicherheit herzustellen. Auch wenn nur wenige Münchner im Jahr erkranken, jedes Leben zählt."

Nun zwinge die Corona-Krise die Stadt aber zum Sparen. Menges: "Wir werden das Geld für andere Maßnahmen brauchen." Bleibt für Beeren-, Schwammerlsammler und Gemüsegartler nur: Bitte aufpassen – und sich selber schützen.

Fuchsbandwurm: So schützen Sie sich

Was tun, um einer Erkrankung mit einer Echinokokkose vorzubeugen? Das Robert-Koch-Institut (RKI) und die Ärztezeitung empfehlen:

Bodennah wachsende Nahrungsmittel aus Gärten und Plantagen (wie Erdbeeren, Salat, Gemüse) gründlich waschen. Das gilt auch für Fallobst, das man von Streuobstwiesen aufklaubt.

Um Gemüsegärten herum fuchssichere Zäune anbringen.

Braten, backen und einkochen: Nur Erhitzen über 60 Grad vernichtet die Erreger. Was keinen Schutz gewährt: Früchte in Alkohol einlegen oder tiefgefrieren.

Nach Arbeiten in Garten, Feld oder Wald Hände waschen (und Schuhe nicht ins Haus bringen).

Beim Mähen oder Heuen in der Landwirtschaft, wenn Staub aufgewirbelt wird, möglichst einen Atemschutz tragen.

Hunde und Katzen alle sechs Wochen entwurmen.

Mäuse nicht anfassen. Sie sind Zwischenwirte des Fuchsbandwurms.

München: Bis zu zwei Erkrankte pro Jahr

Der Kleine Fuchsbandwurm lebt im Dünndarm von Fleischfressern. Vor allem beim Rotfuchs und Wolf, die sich die Bandwürmer etwa einfangen, indem sie infizierte Nagetiere wie Mäuse fressen. Für Füchse, die die Eier über den Kot ausscheiden, ist das unproblematisch. Nimmt aber ein Mensch Bandwurm-Eier auf (weil er etwa Beeren isst, die mit getrocknetem Fuchskot eingestaubt sind oder weil er Tierfell berührt, in dem Eier haften – und die Eier dann über die Hände in den Mund geraten), kann eine "Humane alveoläre Echinokokkose" (AE) entstehen: Im Darm geschlüpfte Larven wandern in die Leber, die schwammartig zerstört wird. Wird die Krankheit spät erkannt und behandelt, führt sie zum Tod.

In Deutschland ist die Alveoläre Echinokokkose meldepflichtig. 2018 sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) 56 Fuchsbandwurm-Erkrankungsfälle gemeldet worden – vor allem in Süddeutschland. Die Betroffenen sind im Schnitt rund 50 Jahre alt, häufig trifft es Landwirte, Waldarbeiter, Jäger oder Hundehalter. Wie sie sich angesteckt haben, ist schwer festzustellen, weil zwischen Infektion und Diagnose bis zu 15 Jahre vergehen.

In München werden laut Gesundheitsreferat jedes Jahr null bis zwei Fälle gemeldet. Im "Epidemiologischen Bulletin" des RKI heißt es, dass aber jenseits der Meldungen "von einer deutlichen Dunkelziffer auszugehen" sei.

