Koordinierungsstelle für die Werbetrommel: "Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten", sagt Christine Strobl, "aber die Senioren wissen vieles gar nicht." Damit sie erfahren, welche kostenlosen oder vergünstigten Angebote es für sie gibt, soll die Awo alles zusammenstellen, bündeln und bewerben.

Hausbesucher: Schon jetzt gibt es in den ASZ Hausbesucher, die ältere Menschen im Viertel zuhause aufsuchen, nach dem Rechten schauen und Hilfe vermitteln. Denn viele Senioren kennen die Hilfsangebote nicht oder trauen sich alleine nicht, sie in Anspruch zu nehmen. Streetworker für Rentner: Bisher arbeiten Streetworker vor allem mit Jugendlichen auf der Straße. Ähnliches will Dorothee Schiwy nun auch für Senioren gründen – als Pilotprojekt "SAVE" zunächst in vier Stadtvierteln.

Die Idee ist, dass Sozialpädagogen Senioren, die in Not sein könnten, auf öffentlichen Plätzen aufsuchen, und dort Hilfe anbieten – in kleinen Parks, bei Flaschencontainern, auf Friedhöfen, überall, wo Bänke sind. Dass der Stadtrat das Millionenpaket absegnet, daran hat Christine Strobl keinen Zweifel. "Die Anträge dazu sind ja von vielen Stadträten gekommen, ich gehe davon aus, dass diese Vorschläge positiv begrüßt werden."

Blick ins ASZ Untergiesing: "Die Menschen sind glücklicher und besser versorgt"

Kürbissuppe, Bolognese-Nudeln und Kompott gibt es heute ab 12.30 Uhr beim Mittagstisch im ASZ Untergiesing (der immer dienstags und freitags stattfindet). 65 Rentner aus dem Viertel haben sich angemeldet, wie Therese Prause (83; Foto oben) – und es wird wieder ein fröhliches Zusammentreffen sein.

"Bei uns helfen vier ehrenamtliche Senioren in der Küche mit, mindestens vier weitere kommen zum Tischdecken, Servieren und Aufräumen", erzählt ASZ-Chefin Angela Settele (49).

"Der Mittagstisch", findet sie, "ist eine wunderbare Einrichtung, weil die Menschen hier Freunde finden, Unternehmungen planen, aktiv werden. Sie sind glücklicher gemeinsam als allein daheim, und sie sind besser versorgt." Jeder zehnte Senior hier isst umsonst, weil seine Rente superklein ist. Rund 40 zahlen ermäßigt 2,50 statt der vollen 4,50 Euro für das Menü. Mit der neuen Regelung ab Januar, schätzt Angela Settele, wird wohl die Hälfte kostenlos essen können.

AZ-Kommentar zum Thema: Gratis-Essen für Senioren - Goldene Zeiten