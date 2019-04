München - Am Montagabend wurde die Münchner Feuerwehr gegen 21.23 Uhr zu einem Brand in einen Schrebergarten in der Nähe des Hirschgartens gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte bereits komplett in Flammen. Ausgerüstet mit Atemschutzmasken und Löschschläuchen versuchte die Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Um die umliegenden Hütten vor den Flammen zu schützen, wurde ein zweiter Trupp eingesetzt.