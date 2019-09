Brüste: Schönheitsoperationen vor dem Oktoberfest

Vor Narkose und Skalpell, so kurz vor der Wiesn, warnt der Schönheits-Doc: "Eine Brustvergrößerung darf keine Last-Minute-Entscheidung sein, sondern ist ein ernstzunehmender operativer Eingriff." Als schnelle Alternative zur Auffrischung des Wiesn-Dekolletés führt Dr. Dagdelen eine "Hydrafacial 2 Go"- Methode an. "Dabei handelt es sich um eine Kombination aus einem Hydrafacial und einem hybriden Treatment. Diese besteht aus eine Behandlung, die in einer Praxis durchgeführt wird, kombiniert mit einem Take-Home-Produkt", verrät er. Die Kosten liegen bei 169 Euro für das Hydrafacial und etwa 79 Euro für das Treatment 2 Go.