Die laut "Bild" gebotenen 2,5 Millionen Euro sind Arps aktuellem Arbeitgeber Hamburger SV zu wenig. Das Problem für den Zweitligisten: Der Vertrag des 18-Jährigen läuft am Ende der Saison aus, so dass der HSV am Ende mit leeren Händen da stehen könnte. (Hier geht's zum Transfer-Blog des FC Bayern)