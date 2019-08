So trifft durch die B 304 auch Trudering und Berg am Laim diese Verkehrslast mit voller Wucht. Dafür, so Hanno Schombacher, sei die Straße nicht ausgelegt, die Lebensqualität im Viertel stark eingeschränkt. Primär sei der BA dem Wohl der Stadtteilbürger verpflichtet, nicht dem der Pendler.