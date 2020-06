Der Mittelfeldspieler war am Mittwoch in der ersten Hälfte im Spiel gegen Braunschweig an der Seitenlinie mit Eintrachts Leandro Putaro zusammengerasselt. Ein Zusammenstoß mit schweren Folgen. Allen im Stadion war sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Denn Stahl, normalerweise bekannt als Profi der seinem Namen alle Ehre macht, wälzte sich am Boden und schrie vor Schmerzen.