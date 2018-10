München - Ein Münchner AfD-Kandidat hat seine Anhänger in einem Video dazu aufgerufen bei den Landtagswahlen am Sonntag als Wahlbeobachter in die Wahllokale zu gehen. Die Begründung: In der Vergangenheit sei es zu Unregelmäßigkeiten zu Lasten der AfD gekommen. Diese Behauptung stimmt zwar nicht - die internationalen Wahlbeobachter der OSZE attestierten nach der Bundestagswahl eine saubere Durchführung - dennoch steht es jedem misstrauischen Bürger frei den Sonntag im Wahllokal zu verbringen: "Ob eine Partei, ein Verein oder Privatpersonen zur Beobachtung der Wahl aufrufen, spielt keine Rolle, weil die Auszählung und die Wahldurchführung öffentlich sind und jeder gerne dabei zusehen darf", sagt ein Sprecher des KVR München, Johannes Mayer. Dabei gibt es allerdings einige Regeln zu beachten. Was erlaubt ist und was nicht, das ist in einer Broschüre für Wahlhelfer übersichtlich zusammengefasst.