Bis Ihre Maßnahmen greifen, wird es dauern. Glauben Sie, dass die Staatsregierung die nötige Zeit von der Justiz bekommen wird?

Ich habe mit Aufmerksamkeit registriert, dass die NO2-Werte im zweiten Quartal dieses Jahres in ganz München zurückgegangen sind. Das belegen die Zahlen, die das Münchner Umweltreferat vorgelegt hat. Das bestärkt uns in unserem Ansatz, beides zu erreichen: gute Luft in den Städten bekommen und dabei die Mobilität erhalten – nicht durch Verbote, sondern durch Anreize.

Was ist der Grund, warum die Justiz gerade jetzt mit so drakonischen Strafen droht?

Es ist niemandem gedient, wenn wir Fahrverbote erlassen, so wie in Hamburg, und die Leute dann sagen, wir leben in Absurdistan. Es bringt nichts, eine Strecke von zwei Kilometern zu sperren, wenn dann jeder einen Umweg von fünf Kilometern fährt. Ich finde, man sollte nochmals in sich gehen und prüfen, ob die erarbeiteten Maßnahmen nicht doch geeignet sind, das Ziel zu erreichen. Für uns ist die politische Tat entscheidend. Und man sollte jetzt die Zeit geben, damit diese Dinge in der Umsetzung wirken können. Damit ist den Menschen mehr geholfen als mit blindem Aktionismus.

"Die CSU arbeitet auf die Abschaffung des Solis in dieser Legislaturperiode hin"

In Berlin macht gerade – wieder einmal – das Thema Steuererhöhung die Runde. Für die CSU in dieser Boomphase undenkbar?

Das muss man sich vorstellen! In Zeiten von Rekord-Steuereinnahmen Debatten darüber zu führen, wie man den Menschen noch mehr wegnehmen kann, ist Irrsinn. Deshalb führen wir einen Wahlkampf für die Normalverdiener. Wir setzen durch, dass die Arbeitslosenbeiträge sinken. Und wir werden auch beim Thema Soli nicht lockerlassen. Wir meinen, in Zeiten von Rekord-Steuereinnahmen sollte der Soli schneller und für alle abgeschafft werden.

In dieser Legislaturperiode?

Das ist unser Ziel.

Horst Seehofer hat eine Debatte über Religion angeregt. Ist das ein Thema, das im Wahlkampf der CSU auch eine Rolle spielen wird?

Das ist ein hochaktuelles Thema, gerade in Zeiten von zunehmender Säkularisierung und kultureller Verunsicherung. Bayern ist ein religionsoffenes, ein religionsfreundliches Land, auch eines, in dem das Verhältnis von Kirche und Staat klar geregelt ist. Aber wir spüren auch: Es ist notwendig, sich zur christlich-abendländischen Prägung des Landes zu bekennen. Denn für den Zusammenhalt in Bayern braucht es ein gemeinsames Bewusstsein für diese Traditionen und Werte. Wer seinen eigenen Standpunkt kennt, kann auch offen sein für andere. Das ist der Grundgedanke von Heimat und Weltoffenheit.

Zu Ihrer Person: Sie sind als Generalsekretär für den Wahlkampf hauptverantwortlich. Wie macht man Wahlkampf? Entscheiden Sie alleine über die Strategie? Gibt es Helfer? Berater? Spin-Doktoren?

Mit allen unseren 140.000 Mitgliedern sind wir Seismograph für die Lebenswirklichkeit. Ein Wahlkampf muss in besonderer Weise das aufnehmen, was man als Partei in der Bevölkerung spürt. Insofern steht ein solcher Wahlkampf auf Hunderttausenden von Rückmeldungen aus allen Teilen der Partei. Da schälen sich dann drei, vier, fünf Kernthemen heraus, bei denen die Menschen erwarten, dass wir politisch handeln. So entstehen erst die Programminhalte und dann die Kampagne.

Blume: "Wir CSUler sind Tiefwurzler"

Aber am Ende muss es doch eine Art inneren Zirkel geben, der darüber entscheidet, was wichtig für Bayern und für die Bayern ist, oder?

Unterm Strich ist es eine Mannschaftsleistung, weil zu diesem Wahlkampf jeder in der Partei beiträgt: unser Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze des Landes ebenso wie unser Parteivorsitzender Horst Seehofer, alle Abgeordneten und Kandidaten vor Ort – und natürlich ich als Generalsekretär und eben alle unsere Mitglieder. Die Stärke der CSU resultiert ja daraus, dass wir in allen Landesteilen, in allen Bevölkerungsschichten Tiefwurzler sind. Unsere Mitglieder sind hoch motiviert für den Haustürwahlkampf, die Nachbarn zu besuchen, mit ihnen zu reden, online zu argumentieren. Die Zeiten, in denen Wahlkampf hieß, man hat eine Truppe von ein paar Profis und an der Basis ein paar, die Plakate kleben, diese Zeiten sind lange vorbei.

Hat die CSU Politikberater, Spin-Doktoren?

Die beste Beratung ist, das Ohr an der Bevölkerung zu haben. Wie Franz Josef Strauß gesagt hat: dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden.

Was muss passieren, damit Sie am Abend der Landtagswahl, dem 14. Oktober, sagen: Ich habe einen guten Job gemacht?

Ein CSU-Ergebnis, das von der Stärke her viele überraschen wird.