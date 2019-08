Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten schwere Brandstiftung und versuchten Mord in mehreren Fällen vor. Laut Anklage soll der Mann im Frühjahr 2018 versucht haben, acht Wohngebäude in Brand zu setzen. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass schlafende Bewohner bei dem Feuer ums Leben kommen könnten. Nur durch Zufall hätten die Bewohner die Flammen rechtzeitig entdeckt, betonte der Staatsanwalt.