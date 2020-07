Mädchen (13) in Donau abgetrieben: Familie wird betreut

Die Schülerin war den Angaben nach am Dienstag mit zwei Freundinnen in Bogen im Landkreis Straubing bis auf Brusthöhe in die Donau gegangen. Als sich die Mädchen zurück zum Ufer bewegten, sei die 13-Jährige von der Strömung erfasst und weggezogen worden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Familie des Kindes.