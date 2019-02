Landkreis Rottal-Inn 22-Jährige stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Arnstorf - Bei der Kollision zweier Autos auf einer Staatsstraße im Landkreis Rottal-Inn ist eine 22-Jährige tödlich verunglückt. Die aus dem Landkreis Rottal-Inn kommende junge Frau erlag noch am Unfallort in Arnstorf ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Im anderen Wagen saß ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Deggendorf am Steuer. Er sei nach derzeitigem Kenntnisstand mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.