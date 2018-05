In seiner Rede greift Deutsch seinen prominenten Gegner frontal an. Seine Taktik: Er bezeichnet sich selbst als "einen von euch" (gemeint ist die FDP-Basis), der "mit euch bei Landtags- und Bundestagswahlen im Regen und im Sonnenschein Plakate geklebt hat". Etwas, was Markwort, der erst vor drei Wochen von Ralph Peter Rauchfuss, FDP-Chef im Landkreis München, gefragt worden war, ob er eventuell Interesse an einer Kandidatur im Süden hätte, nicht getan hat.