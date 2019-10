Anzing - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Anzing hat es am Montag einen Schwerverletzten gegeben. Gegen 16.30 Uhr war ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Erding während des Berufsverkehrs auf der Staatsstraße 2580 mit seinem Citroen von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Erding unterwegs.