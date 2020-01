München - Peter F. (47, Name geändert) ist ein Opfer. Der Unternehmer wurde von drei Männern in seinem Haus am Tegernsee überfallen. Der mutmaßliche Inkasso-Trupp aus der Ingolstädter Rocker-Szene soll versucht haben, Schulden von 265.000 Euro einzutreiben. Das Trio musste unverrichteter Dinge – wenn man von 80 Euro Bargeld absieht – wieder abziehen. Peter F. wurde durch Schläge verletzt.