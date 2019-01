Entgegen der Weisungen in Pädophilen-Chatrooms

Das wird ihm unter anderem vorgeworfen: Bei diversen Gelegenheiten chattete der Mann entgegen der Weisungen in Pädophilen-Chatrooms, erfand dabei auch Sex-Geschichten. Außerdem fand sich bei einer Durchsuchung im Oktober 2017 kinderpornografisches Material in seiner Wohnung. Die Beamten beschuldigte er später, ihm 2.900 Euro gestohlen zu haben. Der Prozess dauert an.