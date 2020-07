Aber der 41-Jährige ist auch ein Getriebener, der sagt, mit seinem Leben damals überfordert gewesen zu sein. Der Hintergrund: Mit seiner ersten Ehefrau baute er ein Haus im Rheinland. Doch das vom Bergbau untergrabene Erdreich machte Zusatzarbeiten nötig. Zusätzliche Kosten, die sich Hans T. nicht leisten konnte. Also entschloss er sich, die Arbeiten am Haus selber zu leisten. Doch selbst für das Material reichte das Gehalt nicht. Und so begann im September 2012, was jetzt im Juli 2020 mit einem Urteil des Landgerichts enden soll. Hans T. bestellte im Namen seines damaligen Arbeitgebers drei Tablets. Im Oktober 2012 acht Tablets sowie acht Smartphones und schließlich im Dezember zwei Samsung-Handys. Insgesamt ein Einkaufswert von 7.349 Euro.