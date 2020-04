Die Standorte der Lager sind geheim

Wo genau diese Lager sind, ist geheim. "Bei einer Veröffentlichung der Standorte der Lagerstätten würde die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Versorgungskrise die Lager das Ziel von Plünderungen würden, deutlich zunehmen", so die Sprecherin weiter. Nur so viel: 150 Standorte deutschlandweit sind es, oft am Rande von Ballungsgebieten – und in der Nähe einer Mühle. Denn im Ernstfall fahren THW und Bundeswehr das Getreide dorthin, um es zu Mehl verarbeiten zu lassen.