In den Kommentaren wird der 26-Jährige vorgeworfen, sie zeige sich zu künstlich und zu billig. "Warum auf einmal so billig? Im Dschungel und danach so natürlich und jetzt so ne Schiene fahren", schreibt ein Follower zu dem Bikini-Bild von Jenny Frankhauser. Ein anderer Fan der ehemaligen Dschungelkönigin unterstellt ihr sogar eine weitere Schönheits-OP: "Was ist mit deiner Nase passiert? Die war vorher doch nicht so klein und knubbelig?"