Lässiger Auftritt nach Auftaktpleite Der coole Herr Löw: Sonnen statt zittern

EM 2008:

Nach dem 0:1 im zweiten Spiel gegen Kroatien steht die DFB-Elf bei Löws erstem Turnier als Chefcoach gegen Gastgeber Österreich unter Druck. Eine Pleite wäre ein zweites Cordoba. Michael Ballack trifft per Freistoß in den Winkel. 1:0 – weiter. Am Ende Vize-Europameister.

WM 2010:

Parallele in Südafrika: Wieder ein 0:1 in Match zwei, diesmal gegen Serbien. Erneut droht bei einer Pleite, diesmal gegen Ghana, das vorzeitige Aus, wieder erlöst ein Spieler Löw und die Seinen: Diesmal ist es Mesut Özil, per Linksschuss. 1:0 – weiter. Und später Dritter.

EM 2012:

Nach Siegen gegen Portugal und Holland hat man sechs Punkte, kann aber bei einer Niederlage gegen Dänemark ausscheiden. Ein Rechen- und Nervenspiel. In der 83. Minute sorgt Lars Bender für Erleichterung. 2:1 – weiter. Bis zum Halbfinal-Aus.

WM 2014:

Auf das 4:0 gegen Portugal folgt ein 2:2 gegen Ghana. Besiegt US-Coach Klinsmann Löw im letzten Gruppenspiel besiegt, muss Deutschland abreisen. Thomas Müller trifft zum 1:0 – weiter ging’s, immer weiter. Bis zum Titel.

EM 2016:

Ein 0:0 gegen Polen sorgt für Druck trotz vier Punkten. Eine Pleite gegen Nordirland bedeutet: Au revoir, Frankreich nach der Vorrunde. Der Retter heißt Mario Gomez. Und ja, richtig, wieder 1:0 – weiter. Bis ins Halbfinale.

Zieht Jogi erneut den Kopf aus der Schlinge? Ein Sieg muss her gegen Schweden. 1:0 geht auch.

