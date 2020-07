Wirte sehen die Situation lockerer

Ali Muhammad, seit Anfang der 90er Jahre Chef der Karaoke-Bar Hopfendolde an der Feilitzschstraße, sieht das alles nicht so eng. Er lässt auch jeden in seiner Kneipe das WC nutzen – mit einer Voraussetzung: "Wichtig ist mir, dass die Leute nett fragen. Und das tun sie normalerweise immer." Nur eines kann Ali nicht leiden: "Wenn jemand mit einem fremden Bier in der Hand in meinem Lokal auf die Toilette gehen möchte, reagiere ich schon allergisch." Als Wirt müsse er ja auch irgendwie überleben.