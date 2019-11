Martin Kern (Name geändert) und seine Frau liegen wach: Es ist wieder einer jener Abende, an denen die Bässe bis in ihr Schlafzimmer dröhnen, begleitet vom Gejohle und Geschreie von Partys, die im Sommer fast täglich stattfinden. Eigentlich müsste es bei der Lage – die Wohnung grenzt an den Leopoldpark – ruhig sein.