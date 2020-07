Der Durchbruch bei Wirkstoffen für eine Krebstherapie scheint nun anzustehen, wie der Biontech-Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Jeggle aus Holzkirchen auf AZ-Anfrage mitteilte: "Unser Projekt wird voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten in die klinische Prüfung gehen. Da wird es dann interessant. Es gab aber auch gegen das Coronavirus in der präklinischen Entwicklung wesentliche Beiträge aus Bayern." Strüngmanns Engagement bei Biontech scheint sich auszuzahlen. Die Aktie gewann über Nacht fast 50 Prozent. Mit derzeit rund zwölf Milliarden Dollar ist Biontech fast dreimal so viel wert wie die in der Pandemie strauchelnde Lufthansa.