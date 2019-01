Label steht für soziale Verantwortung Grün und ethisch korrekt: Herzogin Kate begeistert in fairer Mode

Passender hätte Herzogin Kate (37) ihr Kleid für den Besuch einer Wohltätigkeitseinrichtung für Familien im Süden Londons nicht wählen können. Am Dienstag erschien die Ehefrau von Prinz William (36) bei ihrem Termin in einem dunkelgrünen Midi-Kleid von der Londoner Luxus-Marke Beulah. Das von Lady Natasha Rufus Isaacs, einer Freundin der Königsfamilie, und Lavinia Brennan gegründete Label setzt sich für misshandelte Frauen in Indien ein und steht somit für soziale Verantwortung und ethisch korrektes Handeln.