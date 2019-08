Böhle sieht künftig vielmehr in Online-Dienstleistungen ein großes Potenzial. "Die Bürger könnten sich den Behördengang dann sparen, indem sie Dienstleistungen von Zuhause aus beantragen." Doch auch das gehe nicht so ohne Weiteres. Böhle erklärt: "Hierzu bedarf es in vielen Fällen gesetzlicher Änderungen auf Bundesebene, für die sich das Kreisverwaltungsreferat einsetzt."