Trudering - Die Posse um Martinsgänse aus Teig, die Waldperlacher Kita-Kinder am Martinstag bekamen, geht weiter. Wie berichtet, schaltete sich das Veterinäramt ein, weil es von echten Gänsen ausging. Zwar heißt es am Montag in einer offiziellen Stellungnahme des Kreisverwaltungsreferats (KVR), dass wegen des angekündigten Einsatzes von Ponys das Veterinäramt wie üblich geprüft habe, ob hier tierschutz- und seuchenrechtliche Auflagen nötig seien, doch habe das KVR zu keinem Zeitpunkt "nachgefragt, ob bei der Veranstaltung Gänse geschlachtet werden sollen".