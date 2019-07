München - Schüler radelten hier in Massen auf ihrem Schulweg – und das sicher. Auch radelnde Senioren schätzten den Radweg in der Tengstraße. Doch der stark frequentierte Fahrradweg an der Tengstraße wird ersatzlos abgebaut. Seit Juni saniert das Baureferat die Tengstraße zwischen Hohenzollernstraße und Zieblandstraße. Radler in der Maxvorstadt müssen in Zukunft auf die Straße ausweichen.