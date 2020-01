KVR hat entschieden Pegida darf nicht vor Synagoge demonstrieren

München - Die Versammlung am Sankt-Jakobs-Platz sei untersagt und in die Sendlinger Straße verlegt worden, teilte das Kreisverwaltungsreferat am Montag in München mit. Laut Mitteilung hatte die Organisation für den Nachmittag des 24. Januar vor dem jüdischen Gemeindezentrum eine Veranstaltung angemeldet zum Thema "Beschneidung von Säuglingen und Kindern verbieten".