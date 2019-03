Kurzfilm "Global Feminism" Annie Lennox und mehr: Eindringlicher Appell zum Weltfrauentag

Sängerin Annie Lennox (64, "Nostalgia") macht sich für Frauenrechte stark. Am Internationalen Frauentag, der am 8. März gefeiert wird, wird sie mit Herzogin Meghan (37) an einer Podiumsdiskussion in London teilnehmen. Doch damit nicht genug. Für einen Kurzfilm, mit dem Titel "Global Feminism", hat sie mit Apple gemeinsame Sache gemacht, wie sie via Twitter verkündete. Unterstützung bekam sie zudem von etlichen prominenten Kollegen.