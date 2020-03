Mit ähnlichen Drohungen musste sich auch der VDV bereits auseinandersetzen. Baranowsky hält solche Kündigungen aber "für nicht rechtswirksam". Wie man in der Krise füreinander einstehen kann, machten die Spieler von Borussia Mönchengladbach vor. Sie verzichten freiwillig auf Teile ihres Gehalts – Trainerstab, Geschäftsführer und Klubdirektoren schlossen sich an. Der Verein soll so monatlich nun mehr als eine Million Euro einsparen.

Corona-Krise: Was ist mit den auslaufenden Verträgen?

Bei Profis, die sich in eine staatlich angeordnete Quarantäne begeben müssen, könnten sich die Vereine das Gehalt sogar vom Staat zurückholen. Das sieht das Infektionsschutzgesetz so vor. "Für mich scheint es schwer vorstellbar, dass die Behörden für sechs Wochen das volle Gehalt eines Profifußballers zahlen", sagt Arbeitsrechtler Lennard Martin Lürwer, "rein formal betrachtet müsste es aber so sein."

Ein weiteres Problem stellen die nur noch bis zum 30. Juni gültigen Verträge dar – sofern die aktuelle Saison bis dahin nicht zu Ende gespielt werden kann. Ab 1. Juli gilt nämlich laut dem renommierten Juristen Johan-Michel Menke: "Sagt ein Profi, er will gehen, ist er arbeitsrechtlich nicht zu halten." Laut "transfermarkt.de" trifft das auf 72 der rund 600 Lizenzspieler der Bundesliga zu.

Leipzigs Mintzlaff: "Kein Transferfenster wie in der Vergangenheit"

Hinzu kommen noch zahlreiche Leihspieler und Profis mit Verlängerungsklauseln im Kontrakt. Ungeachtet dessen hat die englische Premier League angekündigt, die Saison auf jeden Fall durchzuziehen – notfalls auch nach dem 30. Juni. Im Falle von bereits vereinbarten Transfers könnte das zu einem Drahtseilakt werden.

Die Forderungen an den Fußballweltverband Fifa, die Rahmenbedingungen anzupassen, werden immer daher lauter. Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, ist sich sicher: "Es wird im Sommer kein Transferfenster wie in der Vergangenheit geben."

Inmitten der Corona-Krise genau wie der gesamte Fußball: Nebensächlich! "Es gibt momentan andere, viel größere Probleme", findet Baranowsky.

Lesen Sie hier: Bayern-Profi Perisic schuftet an der Säbener Straße fürs Comeback