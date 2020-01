Kurz vor Abreise nach Kanada? Nach "Megxit": Prinz Harry trifft auf Premierminister Boris Johnson

Prinz Harry (35) hat sich überraschend mit dem britischen Premierminister Boris Johnson (55) getroffen. Der Herzog von Sussex traf am Montag (20. Januar) beim UK Africa Investment Summit 2020 in Greenwich, London ein. Laut übereinstimmenden Berichten der britischen Presse hielten die beiden ein kleines Privatmeeting ab. Um was es genau bei der Unterhaltung mit dem Premier ging, blieb hinter verschlossenen Türen. Es war das erste Treffen der beiden nach dem angekündigten "Megxit".