Sliskovic stand bis zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag. Der 29-jährige Kroate, der in der Jugend des FSV Mainz 05 ausgebildet wurde, lief in seiner Karriere unter anderem für den FC St. Pauli und Dynamo Dresden auf, wo er bereits Erst- und Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte. Die meisten Partien bestritt der Stürmer in der 3. Liga, in der er in 94 Partien 23 Treffer erzielte.