Wie aber erklärte sich die Blutspur? Nun: Beim Tanzen war einer der Gäste laut Polizei gestürzt und hatte sich an einer Glastür verletzt. Hierdurch entstanden die Blutspritzer im Gang. In der Wohnung hatten die anderen Gäste die Wunde versorgt und den Unglücksraben bereits vor dem Eintreffen der Polizei in die Notaufnahme gefahren.