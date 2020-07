Luxuslage trifft Prekarität

Das Mini-Penthaus, das lange auf dem Dach eines Parkhauses nahe dem Hofbräuhaus hinter den Münchner Kammerspielen stand, ist in einer Kooperation mit dem Theater entstanden. Es sollte konzeptionell den Münchner Immobilienmarkt aufspießen, wo beides aufeinandertrifft: einerseits Luxus - ein verspiegeltes Penthaus in Bestlage mitten in der Stadt - und andererseits extreme Prekarität, nämlich räumliche Enge, eine bescheidene Ausstattung und Einrichtung, und unsichere Miet- oder Besitzverhältnisse.