Kurioser Schlafplatz Betrunkener schläft Rausch im Luise-Kiesselbach-Tunnel aus

Fahrer schläft bei laufendem Motor in Mercedes ein

Deutlich bequemer hat da ein paar Stunden später ein 29-Jähriger seinen Rausch ausgeschlafen. Er feierte in einem Sex-Club in der Landsberger Straße. Am Donnerstag gegen 2.30 Uhr setzte er sich ans Steuer seines Mercedes. Ganze 30 Meter kam der Elektriker mit seiner C-Klasse. Dann übermannte ihn die Müdigkeit und er schlief ein. Passanten verständigten die Polizei.