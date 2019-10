Betrachter soll Teil des Kunstwerks werden

"Ich habe mich für das Low Poly-Konzept entschieden, was eigentlich aus dem Computer-Animationsbereich kommt", erklärt Reinhardt. Hinter den Dreiecken, die wie zufällig angeordnet wirken, steckt ein lange geplantes Konzept, bei dem jeder Punkt im Koordinatenraster genau überlegt wurde. Die Längsseiten sind symmetrisch zueinander gestaltet. Drei Wochen feilte der Streetart-Künstler an seinem etwa 270 Quadratmeter großem Werk – Freihand mit Hilfe einer Schlagschnur. "In der Zeit kamen auch Passanten vorbei, die mir sagten, wie froh sie sind, dass dort endlich was gemacht werde. Vorher wurde diese Unterführung gemieden."