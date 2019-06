Kunstrasen soll kommen Plastikproblem am Sportplatz des MTV München

Sendling-Westpark - Sein Vorstoß passt in die "Save the Planet"-Zeit: Stadtviertelpolitiker Hans Dusolt denkt an seine drei Kinder und sechs Enkel: "Für mich ist es schon fast egal, aber ich möchte ihnen eine gesunde Umwelt hinterlassen", sagt der 67-jährige Familientherapeut.